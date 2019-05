Bruno Fernandes está muito perto de rumar ao Manchester City

Bruno Fernandes está muito perto de ser reforço do Manchester City, segundo avança, esta sexta-feira, o jornal "O Jogo". Os responsáveis do Sporting e do clube inglês têm mantido conversas durante as últimas semanas, no sentido de acertar valores, e o negócio estará iminente.

Ainda que outros clubes estejam no encalço do médio do Sporting o City está na frente e muito perto de garantir o capitão leonino para a próxima época. O diálogo tem sido mantido entre os diretores desportivos dos dois clubes, Hugo Viana e Txiki Begiristain, e os valores falados estarão acima dos 35 milhões de euros da cláusula de libertação fixada aquando do regresso de Bruno Fernandes a Alvalade, após a rescisão unilateral, alegando justa causa, na sequência da invasão a Alcochete - e que pode ser anulada mediante indemnização de cinco milhões de euros.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting no verão de 2017, proveniente da Sampdoria, a troco de cerca de nove milhões de euros. Em quase duas épocas completas, leva 44 golos em 105 jogos de leão ao peito. Esta temporada, tornou-se o médio com mais golos apontados num só curso, na Europa, com 28 golos em 49 jogos. Números tentadores para os "tubarões" europeus, a juntar ao selo de internacional português.