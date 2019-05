O FC Porto é a casa de Sérgio Conceição e "ninguém deve sair de casa"

Luís Gonçalves nem quer ouvir falar numa saída de Sérgio Conceição do FC Porto. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o diretor geral portista frisa que o Dragão é a casa do treinador e que "ninguém deve sair de casa".

Após o empate (2-2) com o Rio Ave, Sérgio Conceição, que tem contrato válido até 2021, afirmou que, se não ganhasse títulos, deixaria o FC Porto. Luís Gonçalves garante que tais declarações não o preocupam.

"Acredito que o Sérgio vai continuar connosco. Tem contrato connosco, esta é a casa do Sérgio e ninguém deve sair de casa. Ponto", sublinha o diretor geral do FC Porto, que salienta que o treinador "é a mais-valia disto tudo" que o Porto tem construído nestas duas temporadas:

"É um craque, tudo nele é bom. E tem uma coisa que me faz sentir muito orgulhoso: é como eu, gosta muito do FC Porto. Não é só treinador, a paixão tem a ver também com o emblema. Tem paixão pelo que faz e pelo clube que ama. Associa as duas coisas, é um dragão a sério."

Aposta nos campeões europeus de sub-19



O campeonato está difícil, após o empate com o Rio Ave, mas Gonçalves acredita que o clube vai "continuar a estar no topo do futebol português".

"Não sei se vamos ganhar ou não o campeonato principal, ainda falta algum tempo, mas sei que vamos continuar empenhados até ao último segundo para demonstrar que queremos estar no topo", assegura.

Independentemente da conquista do campeonato, o diretor geral do FC Porto não tem "nenhuma dúvida" de que a próxima época verá efetivada a integração de alguns jogadores sub-19, como Fábio Vieira, Romário Baró ou Fábio Silva, que se sagraram campeões europeus da categoria. "O presidente [Pinto da Costa], eu e o Sérgio conversamos muito sobre isto. O nosso treinador acredita nestes jovens", revela.

Jovens que, acredita Luís Gonçalves, são "o futuro do FC Porto": Assim que [a final] com o Chelsea terminou, falei logo com o presidente e o Sérgio [Conceição]. (...) Este é o trabalho que pode levar o FC porto a ser cada vez maior. O Sérgio estava muito envolvido também ao permitir que os jogadores da primeira equipa pudessem integrar esta equipa."