Sérgio fica, Bruno sai

Os jornais desportivos desta sexta-feira dividem-se entre o Dragão, com Sérgio Conceição e Iker Casillas como protagonistas, o mercado, em que brilham Bruno Fernandes e João Félix, e a equipa de futsal do Sporting.

O jornal "O Jogo" faz capa com entrevista a Luís Gonçalves, diretor geral do FC Porto: "Sérgio é a mais-valia disto tudo." O futuro do Porto "passa pelos sub-19" e Casillas está "confiante", após o enfarte do miocárdio.

O "Record" faz manchete com as pérolas de Benfica e Sporting: "City caça em Lisboa." João Félix e Bruno Fernandes podem juntar-se a Bernardo Silva em Manchester. Diretor desportivo Txiki Begiristain terá conhecido os pais de Félix e estabelecido contactos com o Sporting por Bruno.

"O Jogo" assegura mesmo que Bruno Fernandes está a caminho do Manchester City. "Negociações entre os leões e o clube inglês estão quase fechadas", detalha o jornal. Valores estão a ser acertados.

"A Bola" foca-se no futsalista do Sporting Guitta, "herói da conquista", que exibiu a taça de campeão europeu: "Vamos ficar imortalizados."

Quanto a Casillas, que na quarta-feira sofreu um enfarte do agudo miocárdio, o "Record" conta que o "balneário puxa" por ele. Colegas foram visitá-lo ao hospital e querem voltar a vê-lo na baliza. Marcelo Rebelo de Sousa telefonou ao guarda-redes espanhol. FC Porto ficou sensibilizado com o gesto do Presidente da República, conta "A Bola".