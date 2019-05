Neto de Sophia de Mello Breyner Andersen faz direção musical de “A Menina do Mar”

“A carga emotiva e familiar fica à porta” afirma Martim Sousa Tavares. O neto mais novo de Sophia de Mello Breyner vai fazer a direção musical do espetáculo “A Menina do Mar” que estreia esta sexta-feira no Teatro LU.CA em Belém e que vai estar em palco até 12 de maio, com encenação de Ricardo Neves-Neves e música original de Edward Luiz Ayres d’Abreu.

Em entrevista à Renascença, entre ensaios, Martim Sousa Tavares conta que o espetáculo para ele “um diálogo com Sophia” e não “necessariamente com a avó”. Feita a separação, o neto que se tem empenhado na organização dos eventos em torno do centenário da poeta que este ano se assinala diz-nos que teve de colocar “um grão de sal” nesta relação familiar com a autora da obra que está a trabalhar.

“Eu não posso chegar a uma equipa de 30 pessoas e dizer «eu sei que Sophia queria fazer assim e assado», não! Aquilo que nós queremos é a visão destes artistas e, portanto, estou muito aberto à pluralidade. Tenho noção que se Sophia fosse chamada a encenar este texto não o faria desta forma, com esta música e estes atores, não o faria comigo a dirigir, nem com estes instrumentos.”

Martim Sousa Tavares, é filho do escritor e comentador Miguel Sousa Tavares. Da avó guarda memórias de infância. Uma das imagens que lhe ficou gravada foi a dos jantares de Natal. “Nós à mesa, nas noites de Natal nem jantávamos na mesa dos adultos, ficávamos ali ao canto. Fumava-se imenso, de janelas fechadas. Eu lembro-me na altura de quase nem se conseguir ver para o outro lado da sala, tal era a fumarada”.

Para além destas imagens, Martim conclui que aquilo que lhe ficou é que Sophia “era uma figura de outro tempo, de um tempo que já não existe” e recorda que ainda hoje, na família é em torno de Sophia que tudo gira.