​PSD leva lei da Proteção Civil ao Parlamento

O PSD pediu a apreciação parlamentar da lei orgânica da Proteção Civil e vai propor alterações que voltem a impor uma organização distrital aos comandos operacionais. O PCP e o CDS também se juntam ao pedido.



“O PSD pretende evitar que o Governo cometa mais um erro numa área que consideramos muito importante e em que o cadastro do Governo nesta área já produziu demasiados estragos e demasiadas vítimas”, disse à Renascença o deputado social-democrata Duarte Marques.

Em causa está, sobretudo, a organização operacional dos meios que o Governo passou para o nível das Comunidades Intermunicipais (CIM), acabando com os comandos distritais. Um erro, segundo o PSD, que “põe em causa a segurança dos bens e a vida das pessoas”.

Duarte Marques diz que todos os especialistas do setor, o observatório independente e até os agentes de Proteção Civil consideram errada esta alteração por não ter qualquer coerência no terreno.

O deputado reconhece que a lei orgânica é da competência do Governo, mas lamenta que não tenha sido discutida “com grande parte dos agentes no terreno”, nem com os partidos.

O PSD considera que a lei orgânica viola a própria lei de bases da Proteção Civil por excluir as estruturas distritais e lamenta que essa opção seja feita só por critérios financeiros. O Governo já assumiu que a organização dos meios tendo por referência as CIM se prende com a maior facilidade de obter fundos europeus para este sistema.

“Não aceitamos que esta reforma seja feita em função do financiamento e não da eficiência do sistema”, diz Duarte Marques, que quer uma discussão parlamentar “rápida e urgente”.

O deputado entende que não haverá qualquer perigo de atrasar uma reforma da orgânica da proteção civil porque o executivo já tinha assumido que as mudanças na organização só entrariam em vigor depois do verão deste ano.

“Ficamos com a sensação que o governo além do racional económico está a tentar passar para os municípios uma responsabilidade que é do Estado”, diz ainda Duarte Marques.