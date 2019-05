​Mulher morta em Vila Real de Santo António pelo companheiro

Uma mulher foi morta esta quinta-feira, em Vila Real de Santo António, por um homem com quem tinha uma relação sentimental, que entretanto já foi detido pela GNR, disse à Lusa fonte policial.



O crime ocorreu cerca das 12h30 na casa da vítima e o suspeito, que se colocou em fuga, acabou por ser detido pouco depois pela GNR em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, no Algarve, disse a mesma fonte.

Entretanto, foram destacados militares do Corpo de Intervenção para a área do posto da GNR onde está detido o alegado homicida, uma vez que começaram a concentrar-se no local familiares e amigos da vítima, acrescentou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que no local do crime estiveram elementos dos bombeiros, da PSP e da Polícia Judiciária.

Fonte da Polícia Judiciária confirmou que está a investigar o caso, mas escusou-se a adiantar mais pormenores.