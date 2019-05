Morreu ator que fez de "Chewbacca"

"A família de Peter Mayher, com profundo amor e tristeza, lamenta partilhar a notícia que Peter faleceu. Ele deixou-nos na noite de 30 de abril de 2019, com a sua família ao seu lado, na sua casa em Texas Norte", lê-se na publicação.

Peter Mayhew, de 2m20, participou nos filmes Uma Nova Esperança (1977), O Império Contra-Ataca (1980), O Retorno de Jedi (1983), para além de A Vingança dos Sith (2005) e em Star Wars: O Despertar da Força (2015). Em 2017, por alturas do filme "O Último Jedi", Mayhew foi consultor do seu sucessor.

Mayhew teve a sua primeira participação no cinema em 1976 no filme "Sinbad and the Eye of the Tiger", de Ray Harryhausen.