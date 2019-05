Costa convoca reunião de urgência do Governo por causa dos professores

O primeiro-ministro convocou para esta sexta-feira de manhã uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo, depois de a oposição ter aprovado a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte governamental.

A reunião terá lugar na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e nela estará presente o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O Parlamento aprovou esta quinta-feira uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes. A medida foi aprovada na comissão parlamentar de Educação e Ciência.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, avisou terça-feira, no Parlamento, que contar todo o tempo de serviço dos professores representaria “o maior aumento de despesa desta legislatura” e iria abrir “uma caixa de Pandora” sobre a recuperação do passado nas carreiras.