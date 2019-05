Mourinho. Casillas “está em boas mãos”

O treinador José Mourinho lamenta o que aconteceu ao guarda-redes Casillas.

“Lamento o que lhe aconteceu, entrei imediatamente em contacto com o FC Porto para saber o que tinha acontecido. O FC Porto tem um departamento médico fantástico, um dos melhores com que trabalhei. Ele está em boas mãos e, segundo a imprensa portuguesa, talvez possa voltar a jogar futebol”, disse.

Em declarações à televisão russa RT, o técnico acrescentou que, “quando tens 37 anos, estás na reta final da carreira, e ainda pensas em jogar futebol, então é porque a situação está completamente sob controlo”.

Mourinho lembrou que quando coexistiram no Real Madrid nem sempre a relação foi pacífica, mas que agora há uma “relação positiva” entre ambos.

“Todos sabem que, quando decidi tirá-lo da equipa, houve algum confronto, não diria de egos, mas entre o capitão do Real Madrid e o treinador do Real Madrid. Não foi fácil para mim tomar essa decisão e não foi fácil para ele aceitá-la. Mas temos uma relação positiva, não é o que as pessoas pensam”, referiu.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto e foi internado de urgência no Hospital CUF Porto.