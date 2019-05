“Deus não é uma ideia. É realidade, é vida, é tudo”

Anda sempre com uma cruz presa à roupa. Paulo Pereira da Silva, presidente do conselho de administração da Renova, chegou mesmo a pensar ter uma capela em casa, na altura em que vivia em Fátima, em frente ao Carmelo.



“Fui ao direito canónico para ver o que era preciso fazer: ter autorização do bispo, etc.”, contou à jornalista Maria João Avillez, no âmbito da iniciativa ‘E Deus Nisso Tudo?’, que decorre semanalmente na Igreja do Campo Grande, em Lisboa.

Mudaria de ideias, pouco depois. “Um dia estava a contar isto a um cartuxo, em Évora, e ele disse-me: ‘Deus não é um lugar; é um modo’. Foi uma bofetada enorme. Eu estava a querer ter o Santíssimo Sacramento para mim, possuí-lo como se fosse uma coisa”. Desistiu da intenção inicial e passou a ver Deus de outra forma. “Deus não é uma ideia, um conceito, um lugar, uma coisa. Deus é realidade, é vida, é tudo.”

O empresário, que nasceu em 1961, desde cedo manteve um vínculo forte ao Carmelo. A primeira irmã aquando da refundação da ordem em Portugal, depois da República, era sua tia-avó. “Daí uma ligação a um certo eremitismo de São João da Cruz de Santa Teresa de Ávila”, contou, revelando que, em miúdo, era natural “pegar numa flor e levar a Nossa Senhora”.

Apesar de a família, de ambos os lados, estar ligada a pequenas empresas, não viu no mundo dos negócios um caminho a seguir. Formou-se em Física e pensou dedicar-se à academia. “Sempre tive uma enorme necessidade de ter um absoluto”, diz, explicando que foi, por isso, que se dedicou à ciência.

Aos 23 anos, porém, decidiu aceitar um convite para entrar na Renova. “Achei que era tempo de fazer uma experiência na indústria”. Ali acabaria por descobrir uma das suas grandes paixões: “aprendi que o que mais gosto é de trabalhar com pessoas. Gosto muito de pessoas, e de conhecer pessoas.”

E revelou: “a coisa mais gratificante para mim é fazer brilhar o talento dos outros. Tenho alguma capacidade de os aconselhar, de os fazer descobrir talentos. Se me perguntar o que faço de melhor na vida, se calhar é isso.” E faz uma comparação à sua atividade profissional: “o presidente de uma empresa deve fazer isso: escolher e motivar pessoas”.

De Santo Agostinho a Marguerite Yourcenar

Os livros fazem parte da sua história. Na escola primária, leu a Bíblia “como se fosse um romance” e, um pouco mais tarde, “As Confissões”, de Santo Agostinho; e “História de uma Alma”, de Santa Teresa do Menino Jesus. Um dia, decidiu procurar na Bíblia uma frase que o pudesse guiar, utilizando um método referido Santo Agostinho. “Fechei os olhos, abri a Bíblia [ao acaso] e pus o dedo para ver uma frase. Sabe o que encontrei? Uma página em branco,” contou bem-disposto. E conclui: “não se deve pôr Deus à prova”.

Teve uma adolescência solitária. “Viver em Abrantes, antes do 25 de Abril, e andar sempre a ler os clássicos, não era propriamente a coisa mais sexy do mundo. Só senti que fazia parte de um grupo na minha primeira aula de Física, na Suíça.”

Nessa altura, tocado pelas “Memórias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar, decidiu “andar atrás de Adriano por Itália”. “O conhecimento que ele teve do mundo veio dos livros, da observação dos outros e de si próprio. Achei que [isso] tinha muito a ver comigo. A única coisa que tive a mais foi dois canais de televisão.”

Como empresário e católico, procura fazer o melhor que pode, a cada dia. “Ser empresário é uma grande causa. Às vezes, quando estou nas universidades, digo aos alunos: ‘criem as vossas próprias empresas’”.

Como presidente do conselho de administração, todos os dias é confrontado com decisões a tomar. É na oração que busca grande parte das respostas. “De vez em quando, preciso de estar uma semana em silêncio com uma comunidade contemplativa para ganhar força e ver o mundo com algum recuo.” Procura também que os seus colaboradores conheçam as suas funções. “De seis em seis meses, peço a um operador da Renova que passe um dia comigo.”

A catequese das margens e as redes sociais

Assíduo utilizador das redes sociais, onde se apresenta como empresário, físico, orador, conselheiro, mentor e autor publicado, considera que os jovens que sabem lidar com a informação e com estas plataformas “vão conseguir coisas espetaculares”. Entre estes e os que não conseguirão fazê-lo haverá um fosso enorme, prevê.

Descomplexado, assume a sua admiração por este mundo. “Os meus clássicos hoje – onde aprendo mais – são as redes sociais dos miúdos”. O empresário quer saber o que os move, como comunicam. Mas não só. Faz deste universo instrumento de evangelização.

“É muito vulgar as pessoas irem a um restaurante e porem nas redes sociais a fotografia do prato. Eu achei que devia fazer isso, mas com a missa. Todos os domingos, tiro uma frase do Evangelho e partilho.” O hashtag é sempre o mesmo: #mysundayinchurch. “Tenho imenso feedback das pessoas mais inacreditáveis.”

É autor de vários livros, entre os quais “Via Sacra para Crentes e Não-Crentes” e “O Rosário para Crentes e Não-Crentes”, que olham também para quem está mais distante da Igreja. “Para mim o que é mais importante na vida, e nos pode fazer felizes, tem muito a ver com a fé. E, se a pudesse resumir a uma coisa, era ao encontro com Jesus Cristo, morto e ressuscitado.” E acrescentou: “Essa boa nova é tão forte, tão importante que só é vivida, se for partilhada com os outros. E isso faz-se realidade da vida do dia-a-dia”.

Para Paulo Pereira da Silva, o interessante é levar esta notícia aos outros, ao mundo. “Gosto imenso da catequese das margens.” Um dos seus maiores desejos é “trazer a alegria do Evangelho” aos sítios onde está, sendo “visto, nesses meios [das artes, dos negócios], como uma pessoa normal”.

E resume: “É preciso usarmos os meios que falam às pessoas atualmente. É preciso que a Igreja seja capaz de estar na arte, na música, na ciência, na pintura e não esteja só na sacristia. Partilhar a boa nova depende de todos nós.”