Final da Taça Revelação disputa-se em Águeda

A final da Taça Revelação vai jogar-se no Estádio Municipal de Águeda. O emparelhamento desta nova prova sub-23 já é conhecido.

O campeão da Liga Revelação, o Desportivo das Aves, vai jogar contra o Marítimo na primeira eliminatória.

O Sporting vai a Setúbal defrontar o Vitória. Já o Benfica recebe o Estoril. Por sua vez, o Rio Ave viaja até Braga.

Todos os jogos desta eliminatória estão agendados para as 11 horas do próximo sábado, dia 4.

Já se sabe que nas meias-finais, o vencedor do Benfica-Estoril recebe o vencedor do Marítimo - D. Aves. Quem ganhar no Sp. Braga - Rio Ave recebe o vencedor do V. Setúbal-Sporting.

A final da prova vai ser jogada às 17 horas de 11 de maio, sábado, no Estádio Municipal de Águeda.