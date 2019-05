Relatório conclui que houve quebra do dever de cooperação da PJ Militar em Tancos

Houve quebra do dever de cooperação da Polícia Judiciária Militar no caso do "achamento" das armas furtadas da base militar de Tancos, revelou esta quinta-feira o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, citando um relatório confidencial.

"A ação inspetiva foi feita com a urgência que eu tinha pedido e foi possível concluir que houve uma quebra do dever de cooperação por parte dos elementos da PJM no chamado achamento", afirmou João Gomes Cravinho, esta quinta-feira, no Parlamento.

De acordo com o ministro da Defesa, foram ocorreram "desvios em relação ao padrão de atuação da PJ Militar em situações de investigação criminal".

O relatório é confidencial e foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, adianta João Gomes Cravinho.