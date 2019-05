Conselho de Disciplina abre processo disciplinar ao Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar à SAD do Benfica, por críticas ao castigo de 90 dias aplicado ao presidente Luís Filipe Vieira.

O CD não menciona os encarnados, mas explica que a abertura do processo, "por decisão do presidente do Conselho de Disciplina, tem por base declarações na comunicação social sobre o agir do Conselho de Disciplina".

A Comissão de Instrutores da Liga vai agora analisar o auto.

O Benfica acusa o organismo de “parcialidade, dualidade de critérios e impreparação jurídica”.