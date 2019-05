Kung ganha etapa na Volta à Romandia

O suíço Stefan Kung (Groupama-FDJ) venceu isolado a segunda etapa da Volta à Romandia em bicicleta, na qual o português Rui Costa (UAE Emirates) segurou o segundo lugar da classificação geral individual.

Kung, de 25 anos, atacou a 20 quilómetros da meta e completou os 159,9 quilómetros entre Le Locle e Morges em 4:10.59 horas, 59 segundos à frente do resto do pelotão, em que o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) foi segundo e o italiano Sonny Corbrelli (Bahrain Merida) terceiro.

O bicampeão suíço de contrarrelógio conseguiu a segunda vitória da temporada, depois de vencer o 'crono' de Lagoa da Volta ao Algarve, na sua primeira corrida do ano e na época de estreia na Groupama-FDJ, tendo alcançado a terceira vitória na Romandia, depois de duas fugas solitárias em 2015 e 2017.

Os primeiros lugares da classificação geral não se alteraram e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vai continuar de camisola amarela vestida, com 10 segundos de vantagem sobre Rui Costa, que hoje cortou a meta integrado no pelotão, no 26.º posto.

Na sexta-feira, a terceira de cinco etapas decorre em Romont, com um traçado de 160 quilómetros com duas contagens de montanha de segunda categoria e outras duas de terceira, além de uma chegada em alto.