O português João Sousa foi eliminado do Estoril Open, em ténis.

O vencedor do torneio do ano passado perdeu contra o belga David Goffin por 6-3 e 6-2.

Goffin, atual 25 do ranking e antigo número 7 do mundo, vai agora defrontar o vencedor do jogo entre Tsitsipas e João Domingues.

