Ivo Vieira confirma que Moreirense não poderá competir na Liga Europa

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, confirmou que o clube não se inscreveu nas provas da UEFA e, por isso, não disputará a Liga Europa na próxima temporada, apesar do quinto lugar da tabela.

"Temos sempre algo a ganhar, há equipas que estão a fazer pela vida, umas a lutar pelo título, outras para se manterem na Liga, outras para tentarem chegar às competições europeias. Essas têm motivação extra, nós infelizmente não temos, mas temos a convicção de que podemos manter este lugar e vamos lutar por ele", disse.



O Moreirense tem atravessado uma fase negativa, com dois jogos consecutivos a perder, frente ao Chaves e Boavista. Ivo Vieira reconhece o momento de instabilidade, e quer regressar às vitórias, em casa, contra o Rio Ave.

"Somos uma equipa que tem feito resultados bastante diferenciados nos jogos em casa, ao contrário do que aconteceu em outros anos. Isso sustenta a nossa ideia de querer sempre ganhar. Diante do nosso público sentimos mais força para a equipa crescer. A soma dos pontos que temos hoje é um misto dos resultados positivos fora e em casa. A equipa está sempre mais perto de ganhar em casa", adicionou.



O Moreirense, quinto classificado com 49 pontos, recebe o Rio Ave, oitavo com 39, na sexta-feira, na partida inaugural da 32ª jornada da I Liga, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Vitória de Guimarães continua a perseguir o quinto posto, com 45 pontos.