FC Porto atualiza estado clínico de Casillas

O FC Porto voltou aos treinos, esta quinta-feira, após o sobressalto do enfarte de Iker Casillas, que interrompeu a sessão de quarta-feira. O clube portista esclarece que o espanhol continua internado no hospital CUF Porto, a recuperar.

De acordo com o boletim clínico dos dragões, Casillas "continua internado, a evoluir favoravelmente dentro do previsto e sem qualquer tipo de complicação". Fabiano continua lesionado e a relizar treino condicionado e trabalho de ginásio.

Face às duas ausências na baliza, Sérgio Conceição chamou Mouhamed Mbaye, da equipa B dos dragões, que se juntou a Vaná e Diogo Costa como as opções para a baliza.

O médio Loum é a outra novidade no boletim clínico. O médio senegalês fe tratamento a uma contusão na perna direita.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h00, no Olival. Sérgio Conceição fará a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Desportivo das Aves às 12h00.

O FC Porto recebe o Desportivo das Aves no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.