Leonardo Da Vinci. Fios de cabelo podem trazer novas revelações

“Para realizar a análise de ADN, vamos compará-la com os descendentes vivos de Leonardo, bem como com os ossos encontrados nas sepulturas de Da Vinci que identificámos nos últimos anos", adiantou.

“Essa relíquia é o que precisávamos para tornar nossa pesquisa histórica ainda mais sólida do ponto de vista científico”, afirma Agnese Sabato, presidente do museu Leonardo Da Vinci Heritage Foundation, que, com o diretor do mesmo museu, Alessandro Vezzoni, investiga tudo sobre a vida de Leonardo Da Vinci.

A mecha de cabelo será apresentada numa conferência de imprensa na biblioteca Leonardiana e depois exposto no museu Ideale Leonardo Da Vinci, que fica localizado na cidade natal do pintor, Vinci, província de Florença (Itália).

Um fio de cabelo encontrado de Leonardo Da Vinci numa coleção particular nos Estados Unidos vai permitir que dois cientistas italianos analisem o ADN do pintor e resolvam algumas das “controvérsias sobre os restos mortais de Da Vinci”.





Em 2016, a dupla anunciou a descoberta de uma linha genealógica interrompida do meio-irmão de Da Vinci, Domenico, e 35 descendentes do génio, todos homens, que moram na região de Toscana, em Itália.

Mas a localização dos restos mortais do Leonardo Da Vinci é controversa. O local original do sepultamento do artista ficava na capela de Saint-Florentin, no vale do Loire, mas, durante a Revolução Francesa, a igreja foi danificada e, em 1808, demolida por Napoleão I.

No entanto, quase 60 anos depois, foram encontrados no local aquilo que supostamente seriam os ossos de Leonardo Da Vinci. Sem evidências substanciais que comprovassem que os restos mortais eram do pintor, os ossos foram removidos e transferidos para a capela do castelo Saint-Hubert, em França.

Leonardo Da Vinci morreu aos 67 anos, em 2 de maio de 1519. Foi anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, cientista, matemático, engenheiro, inventor e responsável por muitas descobertas importantes para a história da humanidade.