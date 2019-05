"Um grande susto". Felipe, Leite e Telles explicam a situação de Casillas

Um grande susto. É assim que Felipe, Alex Telles e Diogo Leite, jogadores do FC Porto, se expressam sobre o enfarte miocárdico que Iker Casillas sofreu durante a sessão de treino de quarta-feira. Os jogadores falaram no Olival, à saída da sessão de treino desta quinta-feira e mostraram apoio com o companheiro de equipa.

Felipe explica ainda não está na altura de fazer visita a Casillas, porque é preciso respeitar o descanso do espanhol. O central brasileiro explica a situação.

"É um companheiro que nos ajuda dentro e fora de campo. Desejamos-lhe toda a força do mundo. Ele precisa de descanso, vamos dar-lhe esse descanso para voltar mais forte. Não pode ficar nervoso ou ansioso, sabemos que está muito bem e há que respeitar esse limite. Quando estiver muito bem podemos fazer essa visita. Estávamos a treinar normalmente, aí ele sentiu uma dor forte. Rapidamente o doutor levou-o para o hospital. A vida é muito frágil, agora é cuidar da saúde. Motivação? Nunca podemos desmotivar, independentemente do que acontece. A prioridade é saber que está tudo bem para que volte mais forte e nos possa ajudar", diz.



Alex Telles e Diogo Leite destacam o "susto" e a preocupação sentida no momento. "É melhor ele descansar. Foi um susto para todos nós. O importante é que fique bem. Tenho a certeza que vai ficar tudo bem", disse o internacional brasileiro. "Foi um susto, não sabíamos o que era e ficámos preocupados. Recebemos depois a informação que estava tudo bem", revelou Diogo Leite.