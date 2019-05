Marco Silva: "Everton tem de lutar sempre para disputar as competições europeias"

Marco Silva, treinador do Everton, garante que o objetivo do clube tem sempre de ser a qualificação para as competições europeias. Em conferência de imprensa, o técnico português não quer falar, por agora, na atual luta pelo 7º posto, que pode dar a qualificação para a Liga Europa, mas reconhece o objetivo dos "toffees" em todas as temporadas.

"Não é momento para falarmos se o Everton se qualifica para a Europa ou não. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, lutar para somar pontos e depois vemos a nossa posição na tabela. Competições europeias têm de ser um objetivo e temos de estar sempre a jogar nas provas da UEFA. Vamos ver o que fazemos, mas temos de ter como meta estar a disputar competições continentais todas as épocas para crescermos como clube", começa por dizer o luso.

O treinador de 41 anos, na terceira temporada no futebol inglês, depois de passagens pelo Hull City e Watford, encara com satisfação a luta pelas competições europeias e admite que o plantel precisa de ser reforçado, caso consiga o feito.

"Isso tem de ser um prazer, um desafio e não um problema. Se acontecer, precisamos de nos preparar e ter um plantel vasto", rematou.

O Everton ocupa, atualmente, o 9º lugar da Premier League, a quatro do Wolverhampton, também orientado pelo português Nuno Espírito Santo, e que pode dar o último lugar de qualificação para a Liga Europa, caso o Watford não vença a final da FA Cup.