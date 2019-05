Iker Casillas: os números de uma carreira de sucesso que pode ter chegado ao fim

O azar bateu à porta do mítico guarda-redes Iker Casillas, dono de um dos currículos mais impressionantes da história do futebol moderno. O ponto de interrogação em relação ao futuro da carreira mantém-se após o enfarte do miocárdio, que colocou o mundo em sobressalto em torno do guardião espanhol. A Renascença recolheu os números e os títulos da longa carreira de Iker Casillas.

Produto da formação do Real Madrid, a estreia profissional chegou em 1998/99, com 18 anos, na equipa C dos "merengues". A primeira partida pela equipa principal não tardou. Casillas foi titular na terceira jornada da La Liga, na época 1999/2000, em Bilbau, frente ao Athletic, e não voltou a largar o lugar.

Apesar da baixa estatura para o habitual perfil de guarda-redes, com "apenas" 1,82m, Casillas fez uso das rápidas reações e velocidade como armas para lançar uma carreira de sucesso. No total, somou 725 jogos com a camisola da equipa principal do Real Madrid, tornando-se, a par de Raúl, a principal figura do clube na primeira década do século.

Casillas juntou um palmarés de títulos às boas exibições entre os postes. Conquistou cinco campeonatos, duas Taças do Rei, quatro Supertaças, três Ligas dos Campeões – a última em Portugal, no Estádio da Luz, em 2013/14 –, um Campeonato do Mundo de Clubes e duas Supertaças Europeias. No total, foram 17 títulos com o clube espanhol.

A carreira internacional

A explosão no Real Madrid não escapou à atenção do selecionador, José António Camacho, treinador que mais tarde passou pelo Benfica e que deu a Iker Casillas a oportunidade de se estrear pela seleção espanhola, a 3 de junho de 2000, num amigável contra a Suécia. O espanhol esteve presente no Europeu desse mesmo ano, disputado na Holanda e Bélgica, mas não somou qualquer minuto.

Anos mais tarde, Casillas viria a capitanear a geração de ouro da "La Roja", que dominou o futebol internacional entre 2008 e 2012. O guarda-redes levantou os troféus dos Campeonatos da Europa de 2008 e 2012, e o do Campeonato do Mundo, em 2010, na África do Sul, onde protagonizou um dos momentos icónicos do futebol mundial, quando beijou a jornalista Sara Carbonero, namorada na altura e atual esposa, em plena "flash interview" após a histórica conquista.