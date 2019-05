​Domingos Gomes e o futuro de Casillas: "Não conheço casos de jogadores que voltassem aos relvados"

Regresso de Casillas pouco provável. Domingos Gomes foi durante 26 anos responsável pelo departamento clínico do FC Porto e é um dos mais experientes especialistas em medicina desportiva em Portugal. O médico aborda, em entrevista a Bola Branca, o futuro de Casillas, depois do enfarte agudo do miocárdio do guardião espanhol.

"Se não tiver patologias e logo que o atleta entenda, pode fazer esforço. Pode dizer-se que vai fazer uma vida normal. Mas estou muito cético quanto ao regresso á atividade profissional que tinha até agora. Tenho muitas reservas sobre esse cenário", afirma.

Domingos Gomes não conheceu na sua longa carreira na medicina desportiva um caso de um jogador de futebol que tenha regressado aos relvados depois de um enfarte do miocárdio.

"Não conheço um caso dessa natureza. Tenho conhecimento de patologias valvulares de jogadores que voltaram a jogar. Mas na parte elétrica do coração, não conheço um caso de um jogador que depois de um enfarte do miocárdio voltasse a jogar a nível profissional", refere.

Os próximos passos da recuperação de Casillas

Depois das notícias que se conhecem sobre o estado clínico do jogador, Domingos Gomes sugere uma complexa investigação sobre as razões da patologia. “Resolveu-se o problema e temos homem. O futuro a Deus pertence mas a questão que se coloca é porque um homem de 37 anos com a atividade desportiva ao mais alto nível, teve um enfarte do miocárdio. Não é normal. Não tive nenhum caso, nem parecido com este em 26 anos como responsável pelo departamento médico do FC Porto. Tem de haver neste caso um fator intrínseco”, refere Domingos Gomes.

No imediato, o especialista em medicina desportiva enumera os aspetos que terão de ser avaliados.

“É necessário saber se houve mortes súbitas na família até aos 55 anos, pessoas na família que tenham patologias deste tipo, sobretudo nos país, irmãos ou avós. Ou se ele tem um gene deste tipo. Toda essa parte genética tem de ser investigada. De certeza que foi feito um estudo da parte metabólica. Os fatores de stress também têm muita importância e também isso tem de ser observado. Há uma série de estudos complexos que terão de ser feitos e muitos já foram feitos porque o médico do FC Porto é competente”, sublinha.

Iker Casillas continua no hospital CUF Porto a recuperar o enfarte do miocárdio, que decorreu durante o treino da última manhã, no Olival.