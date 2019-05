Carlos Fernandes projeta clássico de alto nível entre Belenenses e Sporting

Carlos Fernandes, antigo defesa do Sporting e do Belenenses antevê um clássico de luxo, domingo, no Estádio Nacional. Nestas declarações a Bola Branca, Carlos Fernandes entende que o momento das duas equipas favorece o espetáculo.

"Tem tudo para ser um bom jogo. Estamos a falar de duas equipas que estão estabilizadas na classificação. Sporting dificilmente será segundo, dificilmente perderá a terceira posição para o Braga, e o Belenenses fez um excelente campeonato com todas as controvérsias que houve em torno da equipa de Silas. Teve qualidade e a capacidade de manter a equipa focada e de fazer um campeonato tranquilo, portanto espera-se um bom espetáculo entre duas equipas que vão jogar para ganhar", referiu.



Carlos Fernandes considera que Marcel Keizer não adaptou a equipa do Sporting à capacidade goleadora de Bas Dost, mas reconhece que a época acaba por ser positiva, com o terceiro lugar, a conquista da Taça da Liga e a presença na final da Taça de Portugal.



"Faço uma avaliação positiva da época do Sporting. Com toda a destruição que acompanhamos num passado recente do clube, com toda aquela situação do seu ex-presidente que perdeu completamente a noção do que é ser líder, eu considero que é uma época positiva. Se me perguntares se o Sporting está a estruturar-se bem para o futuro, aí já coloco dúvidas, não sei que tipo de scouting estão a fazer, mas quando ouço falar em Bas Dost que pode sair, interrogo-me que tipo de trabalho estão a realizar. Com um goleador assim, tem de se adaptar a equipa ao estilo de jogo do avançado", considera o antigo lateral-esquerdo.

Já o Belenenses não vence há sete jogos mas também estava numa série negativa quando, à 8ª jornada, bateu o Benfica. Nestas declarações a Bola Branca, Carlos Fernandes assinala a boa qualidade de jogo que o conjunto treinado por Silas tem colocado em campo.



"O Belenenses tem um futebol positivo, um pouco à imagem do seu treinador. Pode não estar numa boa fase em termos de resultados, mas a equipa é desinibida e que joga sempre para ganhar. Será um adversário dificílimo para o Sporting porque vai procurar conquistar os três pontos, não vai jogar para o empate", concluiu.

O Belenenses-Sporting, da jornada 32 da Liga Portuguesa, realiza-se no próximo domingo às 17h30 no Estádio Nacional, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.