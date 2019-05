Agente de Casillas aponta para o regresso aos relvados

Carlo Cutropia, agente de Casillas, acredita que o enfarte do miocárdio não colocará um ponto final na carreira do guarda-redes espanhol.

"Sabem como ele é. O Iker teria saído do hospital esta tarde, se fosse por ele. Ele é um lutador. Porque é que não voltaria a jogar? Mas, agora não é isso que importa. O importante é que ele está bem. Essa é a maior vitória da vida dele. Estou mais feliz do que quando ele ganhou o Mundial", disse à rádio espanhola "Cadena COPE", após ter visitado o guardião no hospital.

O representante do guardião deixou ainda uma mensagem de agradecimento à rápida intervenção da equipa médica do FC Porto.

"Iker estava a treinar, de forma intensa, e a meio do treino começou a sentir dores no peito, na boca e nos braços. Rapidamente os médicos do FC Porto levaram-no para o hospital. Lá ele fez um cateterismo desbloquearam a coronária. E ele começou a ser, de novo, o Iker que todos conhecemos. Teve toda a sorte do Mundo. Aconteceu enquanto treinava. Se acontecesse em casa poderia ter consequências tremendas e imprevisíveis", adiciona.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, na quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto e foi internado de urgência no Hospital CUF Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo. A extensão das lesões provocadas pelo enfarte não são ainda conhecidas mas o que é certo é que a temporada terminou para o veterano guardião que cumpre a quarta época como jogador dos dragões.