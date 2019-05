Selecionador promete equipa com "espírito guerreiro" para chegar à meia-final do Europeu

José Paisana, selecionador português de sub-17, garante que a sua equipa terá "espírito guerreiro" para tentar alcançar a meia-final do Campeonato da Europa, que se disputa entre os dias 5 e 17 de maio, na Bulgária. Em entrevista a Bola Branca, Paisana diz que a equipa está emocionalmente preparada para ir à luta.

"Somos uma equipa muito ambiciosa, sempre disponível para ganhar, competir e superar-se perante a adversidade. Sabemos que a competição é muito difícil, mas estão todas com uma vontade de dignificar o nosso futebol e o nosso crescimento. Emocionalmente, estão preparadas, e vamos pensar jogo a jogo, com respeito pelos adversários", começa por dizer.

O selecionador diz que, atualmente, a seleção portuguesa é respeitada no futebol feminino, fruto do crescimento da modalidade na última década: "O nosso crescimento causa respeito. Chegámos a três campeonatos da Europa nos últimos sete anos. Ganhámos muito mais vezes do que as que temos insucesso e isso dá-nos alento para continuar a trabalhar".

Paisana traça o objetivo inicial de ultrapassar a fase de grupos, e chegar à meia-final: "Gostaríamos muito de ir à meia-final, como conseguimos em 2012 com as sub19. Seria um jogo espetacular, mas muito difícil, mas logo se vê".

Análise do grupo

Portugal está incluído no grupo A, juntamente com as seleções da Bulgária, Dinamarca e Espanha. José Paisana fez o "raio-x" a cada uma, e destaca o poderio da grande favorita ao troféu, a Espanha.

"São as campeãs do Mundo e da Europa. Isso diz tudo. Uma equipa muito inteligente, com jogadores de grande capacidade e coletivamentem muito fortes. São sérias candidatas à vitória. Vamos defrontá-las no último jogo, o que nos pode dar alguma margem de pensamento", começa por dizer.

A Dinamarca é um adversário difícil, mas diferente da Espanha, e a Bulgária joga com a vantagem de ser a anfitriã do torneio: "Dinamarca tem um poderio físico muito grande, com quarto, cinco jogadores com nível técnico muito alto, capazes de resolver um jogo. É esta a matriz da Dinamarca, bem diferente da Espanha. A Bulgária joga em casa. Tradicionalmente, é uma equipa de pote quatro, mas joga em casa, e as suas jogadoras encararão como os jogos das suas vidas, e por si só, torna o nosso jogo muito, muito difícil".

José Paisana define as equipas favoritas à conquista do troféu, mas não esconde ambição de poder surpreender.

"Espanha, Alemanha e Inglaterra acredito que estão num patamar superior. Mas no nosso íntimo está a vitória. Sou ambicioso por natureza, temos o sentimento de chegar o mais longe possível, até à final, mas sabemos os constrangimentos. O nosso espírito guerreiro estará sempre presente", rematou.

A estreia de Portugal vai acontecer logo no primeiro dia de competição, domingo, diante do país anfitrião, Bulgária. Seguem-se os confrontos com a Dinamarca a 8 de maio e Espanha a 11 de maio.