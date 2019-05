Benfica admite retaliação após castigo a Luís Filipe Vieira

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, garante que o clube terá de tomar uma atitude, após o castigo de três meses de suspensão aplicado a Luís Filipe Vieira, na sucessão de críticas à arbitragem, declarações que remontam a janeiro. Em declarações a Bola Branca, o dirigente encarnado explica a "revolta" perante a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Isto é muito sério e preocupante, comparativamente a outras decisões. Os órgãos próprios do Benfica estão a analisar a questão, os conteúdos e os argumentos, mas digo, o nosso sentimento de revolta e indignação é tão extenso que existem um conjunto de cenários a ser refletidos, que implicam uma atitude do Benfica. Temos observado um acentuar de todos os problemas do nosso futebol, e a nossa decisão será comunicada oportunamente", começa por dizer Varandas Fernandes.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi suspenso por três meses pelo Conselho de Disciplina, por críticas à arbitragem, no dia 22 de janeiro, quando o Benfica foi eliminado na meia-final da Taça da Liga, pelo FC Porto. No final do jogo, Vieira prestou uma declaração aos jornalistas, na zona mista do Estádio Municipal de Braga, em que deixou duras críticas à arbitragem, especialmente a Fábio Veríssimo, que desempenhou a função de videoárbitro.

"Quando vemos um homem que está com câmaras de televisão à frente e um árbitro que não consegue ver um fora-de-jogo e faltas a meio-campo, então esse homem não pode apitar mais. Quando com uma televisão à frente não consegue fazer isso e ainda tem a lata de dizer ao árbitro para anular o primeiro golo - curiosamente o árbitro depois teve a coragem de o validar -, então é mesmo algo que nos deixa cada vez mais preocupados. É fácil penalizar o Benfica", disse, na altura.

Título ainda não é garantido

Varandas Fernandes deixou ainda o apelo para que os adeptos do Benfica não dêm a conquista do campeonato como uma garantia, e acredita que a conquista do título seria uma vitória da verdade desportiva.

"Deixo o forte apelo para as três finais que faltam. Nada está ganho ainda. 2012/13 não é um fantasma, mas ainda faltam três jogos e só no fim é que saberemos se vamos ser campeões, ou não. Temos de ser realistas e temos os pés assentes na terra. nada está ganho, e estou a fazer um apelo para uma grande mobilização dos benfiquistas. O campeonato seria uma vitória da verdade desportiva, e é esse o nosso desejo", adicionou.

.O dirigente das águias garante que o discurso do treinador vai no sentido de confirmar que a equipa não dá nada por garantida: "O trajeto do Lage fala por si, e a recuperação que conseguiu passar à equipa e a unidade que a equipa mostra em cada jogo. Mas é como ele diz, e bem, é ir jogo a jogo, e só no final faremos as contas".

Futuro de Jonas e mensagem para Casillas

O vice-presidente do Benfica não confirma nem desmente a saída de Jonas no final da temporada, noticiado nos últimos dias pela imprensa nacional. Varandas Fernandes garante que o brasileiro dará o seu máximo até ao final da época pelo objetivo comum da conquista do título.

"Não sei nada sobre isso. É um grande atleta, tem prestado um grande trabalho no Benfica. Não sei o seu futuro, mas por agora é atleta do Benfica e tem dado o melhor para atingir o título", rematou.

Varandas Fernandes, também médico cirurgião, deixou uma mensagem de solidariedade para Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, e não sabe se o guardião poderá continuar carreira, na medida em que não conhece os dados clínicos do enfarte.

"Nestes momentos, não há rivalidades. Envio, tal como o presidente já o fez, votos sinceros de rápidas melhoras ao Casillas. É um extraordinário atleta e quero manifestar solidariedade para a família. Não tenho dados clínicos para concluir se vai poder continuar ou não. Depende da extensão do enfarte do miocárdio, e não sei esses dados, nem o diagnóstico em concreto. Espero que continue como atleta e na sua recuperação rápida, tranquilamente, como já o disse nas redes sociais", rematou.