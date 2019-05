Presidente do Reading garante continuidade de José Gomes para 2019/20

Nigel Howe, presidente do Reading, garante que José Gomes vai continuar no clube inglês na próxima temporada, e que terá um papel fundamental na reconstrução de uma equipa competitiva para a época 2019/20 no Championship, segundo escalão do futebol inglês.

"O José vai estar no coração do processo de reconstrução da equipa e vamos trabalhar muito juntos para montar uma equipa talentosa e competitiva, para atacarmos a temporada 2019/20 com o objetivo de alcançar a metade superior da tabela, e não lutar pela sobrevivência", disse, em declarações reproduzidas no "site" oficial do clube.

José Gomes arrancou a temporada no Rio Ave e rumou ao Reading em dezembro. O técnico português de 48 anos conseguiu retirar o clube da zona de despromoção em que se encontrava e garantir, matematicamente, a manutenção, a uma jornada do final de mais uma temporada do Championship.

No total, José Gomes soma seis vitórias, nove empates e oito derrotas em 23 jogos orientados no Reading.