Alcácer do Sal. Homem de 64 anos morre em acidente no IC1

Um homem de 64 anos é a vítima mortal da colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias, ocorrida hoje no IC1, entre Alcácer do Sal e Grândola.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR adiantou à agência Lusa que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do ligeiro de passageiros e que o motorista do camião não sofreu quaisquer ferimentos.

A mesma fonte referiu que o trânsito circulava, por volta das 10:30, de forma alternada no Itinerário Complementar (IC) 1 no zona do acidente, por estarem a decorrer as operações de remoção dos veículos.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 07h25, ocorreu na zona da Mata de Valverde, no concelho de Alcácer do Sal, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Alcácer do Sal, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.