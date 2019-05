Mourinho: "Klopp não ganhou nada em três anos e continua a ter a confiança do Liverpool"

O treinador português José Mourinho, atualmente sem clube, garante que pretende encontrar no seu próximo projeto uma direção como a do Liverpool, que continua a confiar em Jurgen Klopp, após três anos e meio sem conquistar qualquer título.

"O Klopp está no clube há três anos e meio e não ganhou absolutamente nada e continua a ter a confiança e as condições para seguir em frente. Esta temporada tem uma grande oportunidade de o conseguir, mas seria a primeira vez que vencem um troféu", disse, citado pelo jornal espanhol "Marca".

Mourinho, que deixou o Manchester United esta temporada, com várias críticas à direção dos "red devils", não esconde a inveja de treinadores como Klopp e também Pep Guardiola.

"Adoraria ir para um clube e ter as condições do Guardiola e do Pep. Vemos a equipa que o Liverpool jogou contra o Barcelona e quantos é que lá estavamantes do Klopp chegar? Quando o Pep não estava satisfeito com os quatro defesas centrais, comprou outros quatro nesse mesmo verão. Comprou o Claudio Bravo, não ficou satisfeito, comprou o Ederson na época seguinte", diz.

Com um vasto currículo no futebol europeu, com passagens por clubes como Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão e Manchester United, Mourinho garante cautela na escolha do próximo trabalho: "Não vou ter conversações com um clube sem saber o que quer, e o que oferece em termos de estrutura e objetivos".