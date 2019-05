Schulz "pronto para dar o salto" e pode ser concorrente de Raphael Guerreiro no Dortmund

Nico Schulz, lateral esquerdo do Hoffenheim, sente-se preparado para "dar o salto" para um grande clube europeu. Em entrevista à revista "Kicker", Schulz admite deixar o emblema no próximo mercado de transferências, e confirma o interesse do Dortmund.

"Há alguns clubes de topo interessados, e o Dortmund é um deles. Estou na melhor idade para um futebolista. Sou jogador de seleção e tenho de perceber qual é o melhor passo. Gostava de jogar num grande clube, não é um segredo. Há também outros clubes europeus interessados, já não sou um menino pequeno. Cresci e estou capaz de jogar em qualquer lado", disse.

Schulz pode ser competição feroz para Raphael Guerreiro, o internacional português do Borussia Dortmund. Aos 26 anos, Nico Schulz representa o Hoffenheim deste a temporada passada, depois de passagens pelo Hertha de Berlim e Borussia Monchengladbach. Foi, até à data, seis vezes internacional alemão.