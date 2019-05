Layún dedica conquista da Liga dos Campeões da CONCACAF a Casillas

Miguel Layún, antigo jogador do FC Porto, dedicou a conquista da Liga dos Campeões da CONCACAF a Iker Casillas, guarda-redes do clube portista que sofreu um enfarte do miocárdio na quarta-feira.

O Monterrey ultrapassou o Tigres na final, a duas mãos, e, nas celebrações da conquista, o lateral mexicano deixou uma mensagem especial ao antigo colega de equipa.

"Hoje quero dedicar esta conquista ao Iker Casillas, que está frágil depois de viver momentos muito difíceis. Posso dizer que gosto muito dele", disse o internacional aos microfones da "Univision".

Layún e Casillas chegaram ao FC Porto no mesmo mercado de transferências, no verão de 2015. Foram colegas de equipa durante duas temporadas e meia.