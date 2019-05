Fàbregas rende-se a Messi. "Impossível que digam que houve alguém melhor"

Cesc Fàbregas, médio no Mónaco, defende que Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos. O espanhol recorreu às redes sociais para reagir a mais uma grande exibição do argentino do Barcelona, que apontou dois golos ao Liverpool, na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões.

"É impossível que alguém me diga que houve alguém melhor do que ele. Tiro o chapéu ao Liverpool, que fez uma grande exibição. Só se perde um jogo assimm se jogares contra um jogador que está bem a cima do resto", disse, no Twitter.

Fàbregas, de 31 anos, partilhou balneário com Messi durante três temporadas no Barcelona, entre 2011 e 2014. Juntos, conquistaram um campeonato, duas supertaças, e uma Taça do Rei.