Trail Blazers vencem em Denver e empatam eliminatória

Os Portland Trail Blazers venceram, esta madrugada, no pavilhão dos Denver Nuggets, por 97-90, e igualaram a eliminatória da meia-final da conferência oeste dos "play-offs" a um jogo.

CJ McCollum voltou a ser figura do lado da equipa de Portland, com 20 pontos, seis ressaltos e seis assistências. Enes Kanter ficou muito perto do duplo-duplo, com 15 pontos e nove ressaltos. Do lado da equipa dos Nuggets, Jokic foi a figura, com 16 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, mas não conseguiu evitar a derrota.

Esta foi uma vitória muito importante para a equipa dos Portland Trail Blazers que, ao vencer no pavilhão dos Nuggets, assumem a vantagem caseira. Os próximos dois jogos jogam-se em Portland, assim como o sexto e sétimo jogos, caso sejam necessários.

O jogo ficou ainda marcado pela tensão entre os jogadores. A 40 segundos do final da partida, Jokic empurrou Enes Kanter contra Torrey Kreig, o que deu origem a confusão entre os jogadores, que tiveram de ser separados.

A equipa que ultrapassar a eliminatória terá encontro difícil na final de conferência, contra o vencedor da outra meia-final, entre Golden State Warriors e Houston Rockets.