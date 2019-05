Cádiz e Maras na mira do Benfica para o verão

Jhonder Cádiz, avançado venezuelano do Vitória de Setúbal, e Nikolas Maras, defesa-central do Desportivo de Chaves, são alvos do Benfica para o mercado de transferências de inverno, garante o jornal "O Jogo".

A disputar a melhor temporada da carreira, Cádiz, de 23 anos, soma dez golos apontados em 33 jogos, sete dos quais apontados na segunda volta do campeonato, golos essenciais na luta pela manutenção da equipa sadina. Cádiz chegou ao futebol português em 2015, e representou o União da Madeira, Nacional e Moreirense.

De acordo com o "O Jogo", o negócio - intermediado por Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica e arguido no caso "e-toupeira" -, pode ser o maior da história do Vitória de Setúbal, por um valor a rondar os três milhões de euros.

O defesa central Nikolas Maras está também na mira das águias para reforçar o eixo da defesa no verão, que pode perder Rúben Dias para a Juventus. Aos 23 anos, o internacional sérvio disputa a sua segunda época no emblema flaviense, já com 59 jogos disputados com a camisola do clube transmontano.

As águias já terão contactado o Chaves para arrancar negociações de um possível negócio. O contrato de Maras, válido até 2021, dispõe de uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros.