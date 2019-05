Ramsey despede-se do Arsenal. "Saio cheio de orgulho e memórias"

O médio Aaron Ramsey confirmou, esta quinta-feira, que estará de fora no que resta da temporada e, face à saída confirmada para a Juventus na próxima época, não voltará a vestir a camisola dos "gunners". Numa publicação nas redes sociais, o galês despediu-se dos adeptos do Arsenal.

"Entristece-me dizer que o jogo contra o Nápoles foi o meu último com a camisola do Arsenal. Infelizmente, fiquei lesionado para os últimos jogos. Estou muito desapontado por não poder jogar até ao fim e poder dar o meu máximo enquanto ainda sou jogador do Arsenal. Quero agradecer aos adeptos por todo o apoio", começou por dizer.

Ramsey, internacional galês de 28 anos, chegou ao emblema londrino em 2008, proveniente do Cardiff City. Desde então, somou 369 jogos, nos quais apontou 64 golos, tornando-se numa das principais figuras dos "gunners" na última década. Solidificou o estatuto de referência do clube na temporada 2013/14, com uma época de excelente nível, com 16 golos apontados, um deles que garantiu a conquista da FA Cup, frente ao Hull City, no prolongamento.

"Foi uma grande jornada, dentro e fora de campo. Aconteceu-me muito nestes 11 anos. Cheguei um menino, e saio um homem, casado, pai de três crianças e cheio de orgulho e grandes memórias que vou sempre recordar. Vai ser um fim-de-semana emocional, o meu último jogo em casa. Fico à espera de vos ver lá", rematou.

Em final de contrato, o médio galês anunciou, em fevereiro, que vai rumar na próxima temporada à Juventus, a custo-zero. Assinou um contrato de quatro temporadas com a "Vecchia Signora", até 2023.

Com duas jornadas por disputar, o Arsenal continua na luta por um lugar no "top-4", de qualificação para a Liga dos Campeões. Atualmente, ocupa o 5º lugar, com 66 pontos, menos dois do que o Chelsea, e a quatro do Tottenham. Os "gunners" estão também nas meias-finais da Liga Europa - que pode também dar qualificação para a liga milionária, em caso de vitória -, onde defrontam o Valência.