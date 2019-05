Homenagens a Iker Casillas nas manchetes

Iker Casillas, e quase só Iker Casillas. As manchetes dos jornais desportivos portugueses desta quinta-feira dá grande destaque à recuperação do guarda-redes do FC Porto, que sofreu um enfarte do miocárdio durante uma sessão de treino no Olival.

O jornal "A Bola" não dá destaque a qualquer outro tema. Uma foto de Iker Casillas na baliza do Estádio do Dragão, durante uma partida, com a legenda: "A baliza está à tua espera".

Já o jornal "O Jogo" escreve, "forças intactas", frase escrita pelo próprio guarda-redes espanhol, diretamente do hospital, numa publicação nas redes sociais a tranquilizar o mundo do futebol. "Força, campeão", escreve o "Record".

O interesse do Benfica em Maras, central do Desportivo de Chaves, Rúben Dias cada vez mais próximo de ser colega de equipa de Cristiano Ronaldo e Cancelo na Juventus, e a conquista do Desportivo das Aves na Liga Revelação são outros destaques nas manchetes dos jornais lusos.

"Jornal de Notícias", "Público", "Diário de Notícias" e "Correio da Manhã" deram também destaque nas respetivas capas ao guarda-redes espanhol do FC Porto.

Casillas foi também manchete lá fora. O jornal "Marca" dá grande destaque ao antigo guarda-redes do Real Madrid, relegando para segundo plano a vitória do Barcelona, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. "As", "Mundo Deportivo" e "Sport" dão também destaque ao guardião.