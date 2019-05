Mia Couto vai angariar verbas para ajudar vítimas do Idai em Moçambique

O ciclone Idai interrompeu a escrita do novo livro de Mia Couto. É passado na Beira, onde o autor moçambicano viveu a infância. Desde a catástrofe natural que o escritor não conseguiu regressar à escrita do livro. Em entrevista à Renascença, o autor diz que agora tem de voltar á Beira e “esperar que a cidade diga como é que estas coisas são resolvidas”.

Mas Mia Couto quis ir à Beira logo depois da passagem do Idai. “Eu ia lá para abraçar os meus amigos e os consolar, mas foi eu que fui consolado porque eles já estavam colocando mãos á obra”. No terreno, o escritor encontrou resiliência das gentes da Beira. A mesma que agora quer retratar num livro e documentário que será feito para angariar verbas para ajudar as vítimas do ciclone.

Em entrevista à Renascença, na véspera de estrear domingo em Lisboa o documentário biográfico “Sou autor do meu nome Mia Couto” de Solveig Nordlung no Indie Lisboa, Mia Couto denuncia que “os donativos foram muito, muito aquém” do que Moçambique precisa. Daí, junto com os seus irmãos, e com a Fundação Fernando Leite Couto, o escritor ter lançado a ideia de fazer um livro e um documentário para angariar mais ajuda para as populações.

Numa fase estão a lançar o projeto e a constituir equipa, Mia Couto diz-nos no seu tom de voz calma que quer que esse documentário vídeo seja “sobre como as pessoas responderam com dignidade e capacidade enorme de fazerem regressar à sua condição inicial da vida”. Nas palavras de um dos autores mais criativos da língua portuguesa este vídeo será “uma celebração da capacidade de resistir dos moçambicanos”.