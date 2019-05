“Novo comissário europeu pode não ser indicado por este Governo”, diz Rangel

Veja também:

Paulo Rangel considera “precoce e prematuro” antecipar a discussão, em plena campanha para as eleições europeias, sobre quem vai ser o próximo comissário europeu porque, diz, “nada está garantido”. Questionado sobre se o PS deve ser claro quanto à escolha do sucessor do social-democrata Carlos Moedas, dizendo se vai indicar Pedro Marques para o lugar, o cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu esfria euforias e adverte para uma previsível perda de representantes quer do Partido Popular Europeu (PPE) quer do Partido Socialista Europeu (PSE) nas eleições europeias deste mês.

“Em primeiro lugar, acho precoce que se esteja a falar sobre quem vai ser o comissário porque nada está garantido. Provavelmente, o PPE vai ter alguma perda e o Partido Socialista Europeu também terá alguma perda – e este até terá mais, dependendo de haver Brexit ou não (…)”, afirma o social-democrata, manifestando dúvidas de que seja este Governo a indicar o próximo comissário.

“O que nós estamos a assistir na Europa é que se demora quatro, cinco, seis meses a constituir Governo em cada país e, se isto for assim, já será um novo Governo a escolher o futuro comissário e não este”, defende o eurodeputado, insurgindo-se contra o facto de Pedro Marques ser candidato a eurodeputado e, ao mesmo tempo, estar a ser apontado para ocupar o lugar de Carlos Moedas, escolhido para mandatário nacional do PSD às eleições europeias. “Sinceramente, parece-me um pouco estranho que se crie esta ambiguidade que é: o ex-ministro [do Planeamento e das Infraestruturas] que é candidato a eurodeputado e que depois é candidato a comissário para ocupar a pasta que lhe correu pior como ministro, sendo que todas correram mal, diga-se de passagem”.

O cabeça de lista do PS às europeias, Pedro Marques, poderá ser o comissário europeu a designar pelo Governo, se Portugal ficar com o pelouro dos fundos estruturais na próxima Comissão Europeia.