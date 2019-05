Tsitsipas marca encontro com João Domingues nos quartos de final do Estoril Open

Stefanos Tsitsipasgarantiu, esta quarta-feira, a presença nos quartos de final do Estoril Open, em que vai medir forças com o português João Domingues.

O tenista grego, número 10 do mundo e primeiro cabeça-de-série do torneio, ultrapassou o argentino Guido Andreozzi, número 29 do "ranking" ATP, em dois "sets". Tsitsipas venceu por 6-3 e 6-4, em 1h26.

Na sexta-feira, o grego de 20 anos e o português João Domingues, 214.º da hierarquia mundial de ténis, discutirão um lugar nas meias-finais.

Quem também já está nos quartos de final é o francês Gael Monfils. O número 18 do mundo, terceiro cabeça-de-série no Estoril, bateu o norte-americano Reilly Opelka, 59.º ATP, em três "sets", pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-0, em 1h29.

Na próxima ronda, na sexta-feira, terá pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 167 do "ranking".