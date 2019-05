Andebol do FC Porto triunfa na Luz e dedica vitória a Casillas

A equipa de andebol do FC Porto venceu derrotou o Benfica, na Luz, por 23-28, esta quarta-feira, em jogo da quinta jornada da fase final, e subiu à liderança do campeonato, em igualdade pontual com o Sporting.

O encontro começou equilibrado e o resultado ao intervalo, embora pendesse para o FC Porto (11-13), era reflexo disso. Contudo, no segundo tempo, os dragões superiorizaram-se e fugiram para a vitória, carregados pelos sete golos de António Areia, melhor marcador da partida.

O triunfo foi dedicado a Iker Casillas, que esta quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio, durante o treino matinal da equipa de futebol dos dragões. O guarda-redes espanhol está fora de perigo.



O Sporting recebeu e bateu o Madeira SAD, por 31-28. Os nove golos de Pedro Valdes, melhor marcador dos leões, foram decisivos.

Com estes dois resultados, o Porto e o Sporting ultrapassaram o Benfica. Ambos têm 49 pontos, mais dois que os encarnados e menos um jogo realizado, embora os dragões liderem na diferença de golos.