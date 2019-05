Futre aprova Felipe e Herrera no Atlético de Madrid

Paulo Futre considera que, caso os negócios se concretizem, Felipe e Herrera serão duas "grandes contratações" para o Atlético de Madrid. O antigo jogador não teme as saídas de dois pilares do FC Porto, pois acredita que a equipa saberá reconstruir-se.

Os dois jogadores portistas têm sido colocados com insistência na rota do Atlético. O médio está em final de contrato e já terá acordo com os "colchoneros". O central poderá rumar a Madrid após a final da Taça de Portugal. Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, à margem do Estoril Open, Futre referiu que Felipe "é um central impressionante".

"É experiente, está há três, quatro anos na Europa. Seria sem dúvida uma grande contratação [para o Atlético]", afirmou o antigo jogador dos dois clubes, que aprova, ainda, a aquisição de Herrera: "Também seria uma grande contratação. São dois jogadores que estão habituados à pressão, são líderes. Se forem para o Atlético, vão adaptar-se rapidamente."

As saídas de Militão, já confirmado no Real Madrid por 50 milhões de euros, e de Felipe e Herrera significariam a perda de três pilares, para o Porto. Futre não teme eventuais consequências negativas desse cenário.

"O FC Porto, no ano passado, perde o Marcano e o Ricardo Pereira, que eram dois pilares importantes, e está a fazer uma grande época. Está na final da Taça [de Portugal], chegou aos 'quartos' da Champions e está a lutar pelo campeonato", assinalou Paulo Futre.