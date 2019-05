Messi dinamita Liverpool e aproxima Barcelona da final da Liga dos Campeões

O Barcelona colocou pé e meio na final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao derrotar o Liverpool, em casa, por 3-0. Lionel Messi foi decisivo, com dois golos e uma grande exibição.

O resultado, apesar de avultado, pode ser considerado enganador, face ao que se passou durante a maior parte do jogo. O Liverpool dominou durante a maior parte do primeiro tempo e chegou a encerrar o Barcelona na sua área, no entanto, quem não finaliza com sucesso perante um "gigante" arrisca-se a perder, por mais bola que tenha.

Assim foi. Aos 26 minutos, num dos poucos assaltos do Barça à área inglesa, Jordi Alba assistiu Suárez com um grande cruzamento rasteiro e o ponta-de-lança uruguaio, implacável a farejar o golo, não perdoou.

Na segunda parte, o Liverpool entrou com tudo e chegou mesmo a encostar o Barcelona às cordas, porém, com os catalães a apostarem no contra-ataque, o filme repetiu-se. Aos 75 minutos, após carambola na área, já depois de Salah ter obrigado Ter Stegen a uma grande defesa, Suárez rematou à trave e, na recarga, Messi só teve de encostar.

O 2-0 afetou bastante o Liverpool, que ainda assim continuou a tentar marcar o golo que o relançaria na eliminatória. Todavia, o palco era de Messi, que ainda tinha de marcar o golo 600 pelo Barcelona - e um dos mais belos. Foi na execução de um livre direto, ainda algo distante da baliza, que o argentino colocou, com exatidão milimétrica, a bola no único lugar onde Alisson não chegaria: o canto superior esquerdo.

Até final, o Liverpool ainda teve oportunidade soberana para marcar, mas Salah, com Nélson Semedo tirou o remate de Robertson em cima da linha e, com a baliza escancarada, Salah acertou no poste.

Terminou, então, um jogo que dificilmente podia encarar melhor o velho adágio do futebol, segundo o qual "quem não marca sofre". O Liverpool jogou, Messi marcou e o Barcelona está quase na final da Champions.

(em atualização)