Falcao dá empate a Leonardo Jardim com "bis" de cinco minutos

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, deu passo importante rumo à manutenção na Ligue 1, esta quarta-feira, com um empate, a duas bolas, no terreno do Rennes.

O avançado colombiano Radamel Falcao, que passou pelo FC Porto, foi decisivo, ao marcar, aos 69 e 75 minutos, os dois golos dos monegascos. Um "bis" que anulou o par de "tentos" do Rennes, que também foram marcados por um só jogador, Adrien Hunou, aos 3 e 9 minutos.

Com este resultado, o Mónaco, que teve os portugueses Adrien Silva, Rony Lopes e Gelson Martins no onze, passa a somar 33 pontos, mais quatro que o Caen, primeira equipa abaixo da linha de água. O Rennes, que já tem o apuramento para a Liga Europa assegurado, devido à conquista da Taça de França, está no 11.º lugar.