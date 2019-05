"Susto grande, mas forças intactas". A primeira reação de Iker Casillas

Iker Casillas partilhou uma mensagem desde o hospital, para tranquilizar família, amigos e adeptos, após ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

"Tudo controlado por aqui, um susto grande mas com as forças intactas. Muitíssimo obrigado pelas mensagens e pelo carinho", escreveu o guarda-redes espanhol, no Twitter, acompanhado de uma fotografia na cama do hospital.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.