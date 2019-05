May demite ministro da Defesa por fuga de informação

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, demitiu esta quarta-feira o ministro da Defesa Gavin Williamson, por este ter sido alegadamente responsável por uma fuga de informação relacionada com o fabricante de telemóveis chinês Huawei.

Numa carta dirigida ao agora ex-ministro, May informa-o da sua preocupação pela forma como ele se recusou a colaborar com uma investigação para determinar o responsável pela fuga.

“A investigação foi levada a cabo de forma justa, com toda a colaboração dos outros membros do Conselho Nacional para a Segurança. Todos eles responderam às questões, agiram corretamente, forneceram a maior quantidade de informação possível para auxiliar na investigação e encorajaram os seus funcionários a fazer o mesmo. O seu conduto não esteve ao mesmo nível”, acusa May.

“Na nossa reunião de hoje apresentei-lhe a mais recente informação sobre a investigação, que apresenta provas convincentes da sua responsabilidade pela revelação não-autorizada. Mais nenhuma versão credível que explique esta fuga tem sido identificada.”

May prossegue dizendo que é por isso com “tristeza” que deixa de ter confiança em Gavin Williamson e não conta mais com ele no Governo.

Numa resposta a Theresa May, apresentada também por escrito, Williamson negou que a fuga tenha surgido no seu departamento. “Lamento que sinta que a recente fuga de informação do Conselho de Segurança Nacional tenha tido origem no meu departamento. Creio, enfaticamente, que não foi esse o caso. Nego veementemente qualquer envolvimento pessoal nesta fuga e estou confiante de que um inquérito formal e rigoroso o comprovaria.”

Williamson explica ainda porque se recusou a tomar ele a iniciativa de se demitir, apesar de May lhe ter dado a opção. “Agradeço ter-me dado a opção de me demitir, mas fazê-lo seria aceitar que eu, os meus funcionários públicos ou o meu pessoal foram responsáveis: tal não é o caso.”

O Governo de Theresa May já anunciou a substituta de Gavin Williamson. O Ministério da Defesa será chefiado a partir de agora por Penny Mordaunt.