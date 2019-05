Casillas terá dito a família e amigos que está "tranquilo"

Iker Casillas enviou uma mensagem aos familiares e amigos mais próximos, com a garantia de que está "tranquilo", após ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio, segundo avança o jornal "Marca".

De acordo com a publicação, o guarda-redes espanhol enviou a mensagem aos amigos enquanto teve acesso ao telefone. "Estou tranquilo", terá escrito Casillas, que foi sujeito a um cataterismo.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital da CUF, no Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.