"Coração de vencedor". A mensagem de Sérgio Conceição para Iker Casillas

Sérgio Conceição enviou uma mensagem de apoio a Iker Casillas, que esta quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio. O treinador do FC Porto desejou as melhoras ao guarda-redes espanhol.

"Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor, Iker Casillas", escreveu o técnico portista, no Twitter, sobre uma fotografia sua com o guardião.

Também Héctor Herrera, o capitão do FC Porto, mandou uma mensagem de força a Casillas, no Twitter: "Estamos contigo, avô. Mando-te um forte abraço com muito carinho e respeito. Ânimo, grande 'San Iker'."

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.