Só dentro de três meses se saberá se Casillas pode continuar a carreira

Só daqui a três meses é que se saberá, com toda a certeza, se Iker Casillas, que esta quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio, poderá continuar a carreira de futebolista profissional.

Em entrevista a Bola Branca, o cardiologista Nuno Cardim, especialista em cardiologia desportiva e coração de atleta, explica o que implica o problema do guarda-redes espanhol e dá um prazo para se saber se Casillas poderá continuar a ser atleta de alta competição.

"Se foi uma artéria pequena, se a zona e a quantidade de tecido cardíaco que morreu foi muito pequena, as implicações serão menores. Se o enfarte foi grande, se o coração ficou com lesões extensas e muito graves, as implicações serão, com certeza, muito maiores. O coração vai regenerar, vai-se ver a quantidade de tecido cardíaco que morreu. Neste momento, podemos ter uma ideia [se Casillas pode continuar a carreira], mas ao fim de três meses teremos a certeza absoluta", esclarece.



O que é um enfarte agudo do miocárdio?

Nuno Cardim explica que um enfarte agudo do miocárdio, problema que atacou o guarda-redes do FC Porto, de 37 anos, resulta da oclusão de uma das artérias que irrigam o coração, as artérias coronárias.



"Quando há um problema de saúde num atleta de alta competição, temos a divisão arbitrária dos 35 anos. Quando é abaixo dos 35 anos, a principal causa são doenças cardíacas hereditárias. Quando é acima dos 35 anos, são problemas das artérias coronárias, que é precisamente o que o Casillas teve. Quando há um enfarte do miocárdio, há uma pequena ou grande parte do tecido cardíaco que morre", detalha o cardiologista.

O especialista em cardiologia e desportiva e coração de atleta confirma que este enfarte "vai obrigar com certeza a uma paragem, pelo menos, até ao fim da época". Significa isto que acabou a temporada para Casillas.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.