Sporting e Benfica desejam as melhoras a Casillas

Benfica e Sporting deixaram a rivalidade de lado, perante as notícias do enfarte do miocárdio de Iker Casillas, e desejaram as rápidas melhoras ao guarda-redes do FC Porto.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas", pode ler-se em comunicado do Benfica, publicado no site oficial e assinado pelo presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

O Sporting optou por enviar uma mensagem ao guarda-redes espanhol, de 37 anos, através do Twitter: "Que recuperes rápido e voltes rápido, o Desporto e o Futebol Português precisam de ti. Força Iker."

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.