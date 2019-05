O mundo do desporto com Iker Casillas. Reações ao minuto

01 mai, 2019 - 16:30 • Redação

As reações de vários clubes e personalidades do desporto mundial reagem ao internamento de Iker Casillas. O guarda-redes espanhol sofreu um enfarte do miocárdio durante o treino desta quarta-feira do FC Porto.